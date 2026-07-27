Среди пострадавших при наезде на толпу в Берлине россиян нет

В результате наезда автомобиля на группу людей в районе парка Тиргартен в Берлине граждане России не пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Германии.

«Посольство РФ подтверждает, что среди пострадавших граждан России нет», — отметили в ведомстве.

Ранее немецкие правоохранители задержали подозреваемого — мужчину с иранским гражданством. По данным СМИ, он уже имел судимость за подготовку теракта и проходил программу по дерадикализации.

Всего пострадали 25 человек, одна женщина погибла. По предварительной информации, нападавший был связан с террористической группировкой.

В центре Берлина 25 июля проходила массовая акция в поддержку ЛГБТ-сообщества*. После происшествия организаторы прекратили мероприятие и попросили участников покинуть территорию.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.