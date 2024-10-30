Среди кандидатов в президенты Белоруссии появилась женщина

Руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполкома Ольга Чемоданова предложила свою кандидатуру на пост президента Белоруссии. Об этом заявил ЦИК страны в Telegram-канале.
Женщина намерена принять участие в избирательной кампании в следующем году.
Также в ЦИК республики подали документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Хижняка кандидатом в президенты.
До этого стало известно, группа по выдвижению нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко тоже подала документы о регистрации в ЦИК.
Президентские выборы в стране пройдут 26 января 2025 года. Те, кто желает стать кандидатом на пост, должны не позже 1 ноября 2024 года представить документы в Центральную избирательную комиссию.
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