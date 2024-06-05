Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию

Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию

Фото: РИА «Новости»

Португалия, Кипр и Ирландия в первом квартале 2024 года нарастили товарные поставки в Россию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.

Наиболее серьезно в денежном выражении экспорт увеличил Кипр — до 15,6 миллиона евро. При этом большая часть объема составили яхты, лодки и суда, их поставки за год выросли на 19,3%.

На втором месте находится Португалия, товарные поставки их которой составили 24,5 миллиона евро. В основном страна продавала на российский рынок уксус и напитки, котлы и ядерные реакторы, а также обувь.

Третьей оказалась Ирландия, увеличившая экспорт сразу на 136,5 миллиона евро. Основные позиции — фармацевтическая продукция, неорганическая химия и оптическое оборудование.

Ранее стало известно, что Индия резко нарастила закупки российских алмазов.

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