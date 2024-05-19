Индия резко нарастила закупки российских алмазов | 360°

Мир 19 мая 2024, 11:31 Индия резко нарастила закупки российских алмазов Индия нарастила закупки алмазов из России более чем в два раза РИА «Новости»

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В марте 2024 года Индия нарастила закупки алмазов из России более чем в два раза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли страны.

Согласно расчетам, индийский импорт российских драгоценных камней в годовом выражении вырос в 2,3 раза, до 728 тысяч карат.

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Одновременно с этим Индия нарастила ввоз алмазов из Канады — с 210 до 354 тысяч карат. Импорт камней из Китая тоже увеличился. Поставки из Гонконга выросли на 15%.

С 1 марта западные государства стали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. Несколько дней назад стало известно, что США пересматривают самые строгие элементы запрета G7 на российские драгоценные камни.