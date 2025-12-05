Сразу четыре страны ЕС отказались от участия в Евровидении

Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения не будут участвовать в Евровидении в 2026 году. Бойкот объявили после допуска Израиля к песенному конкурсу, сообщил телеканал France24.

Страны ЕС выступают против участия Израиля в Евровидении из-за боевых действий в секторе Газа.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) объявил о решении допустить восточное государство к участию в музыкальном конкурсе. Его приняли по итогам голосования на генеральной ассамблее организации в Женеве.

В Израиле обвинили критиков в ведении глобальной клеветнической кампании. Попытки исключить страну из международных культурных событий вязали с политическим давлением.

Нидерландская вещательная компания AvroTros напоминала про вмешательство израильских властей в Евровидение-2025. Они использовали конкурс как политический инструмент, что противоречит его ценностям.