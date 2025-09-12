Одна из стран ЕС допустила бойкот Евровидения

В Нидерландах заявили о возможном бойкоте музыкального конкурса Евровидение в 2026 году в случае участия Израиля. Об этом сообщила нидерландская вещательная компания AvroTros .

В медиахолдинге напомнили, что конкурс основали в 1956 году, чтобы объединить людей после войны. И тогда музыка играла ключевую роль, продвигала ценности мира, равенства и уважения.

«AvroTros больше не может оправдывать действия Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа», — заявили в компании.

Кроме того, в медиахолдинге напомнили и про серьезные нарушения свободы прессы, и про вмешательство израильского правительства в Евровидение-2025. В компании утверждают, что конкурс использовали как политический инструмент, что противоречит его ценностям.

В медиахолдинге решили, что его участие в следующем Евровидении будет невозможно, если Европейский вещательный союз допустит Израиль к участию в конкурсе. Если же EBU откажет израильтянам в допуске, то компания с радостью присоединиться к музыкальному мероприятию.

