«Спутал роли». Орбан жестко раскритиковал поведение Зеленского на саммите ЕС

Орбан: Зеленский на саммите ЕС позволил себе более резкий тон, чем ему положено

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза «спутал роли» и вел себя так, как будто его страна уже вступила в ЕС. Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока не пройдет общевенгерский опрос на эту тему, заявил в видеообращении в соцсети премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Я бы не сказал, что он (Зеленский — прим. ред.) сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто Украина находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может», — указал Орбан.

Он напомнил, что Зеленский — проситель, желающий вступить в Евросоюз. Орбан добавил, что в Венгрии скоро пройдет опрос населения о евроинтеграции Украины.

«И как бы президент Зеленский нас ни призывал, хоть стоя на голове, пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его в этом поддержать», — отметил венгерский премьер.

Орбан сообщил, что пытался убедить представителей других стран Евросоюза поддержать американского президента в его мирных инициативах, а не «пускаться в военные авантюры». Однако его усилия не увенчались успехом, поэтому Орбан «наложил вето» на итоговый документ саммита. Из 27 государств его подписали 26 членов ЕС.

Саммит стран ЕС не принял никаких практических решений о новых пакетах военной помощи Украине. Участники встречи не поддержали инициативу главы евродипломатии ЕС Каи Каллас о выделении киевскому режиму 40 миллиардов евро.