Способы конфискации частных активов России рассмотрят в ЕС и G7

«Известия»: в ЕС и G7 рассматривают способы конфискации частных активов России

Страны Евросоюза и «Большой семерки» начали рассматривать возможность изъятия частных замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в беседе с газетой «Известия» .

«Некоторые государства-члены [ЕС] и страны G7 изучают способы использования российских частных активов, замороженных в ЕС, для поддержки Украины, и мы принимаем к сведению законодательство, принятое Эстонией», — заявили в организации.

Еще 15 мая эстонский парламент принял закон, который позволяет конфисковать примерно 37 миллионов евро частных замороженных активов России.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры 27 стран объединения не согласовали передачу Украине доходов от российских замороженных активов. Он также рассказал об интенсивных, горячих дискуссиях на тему военной помощи Киеву.