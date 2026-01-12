Способ спасти Гренландию от Трампа нашли в Европе

Евросоюзу необходимо предложить Гренландии членство в сообществе на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном присоединении острова к стране. Об этом в материале для The Guardian заявили бывший вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник.

Они отметили, что с удивлением наблюдают за отсутствием реакции Европы вокруг ситуации с вероятной оккупацией или приобретением острова.

«Сейчас самое время предложить Гренландии членство в ЕС. Затем Норвегии, Фарерским островам и Исландии. Эту идею уже обсуждали в Европарламенте», — заявили авторы статьи.

Хабек и Распотник добавили, что предложение может стать прагматичным и поэтапным.

«Вероятное соглашение включает инвестиционный пакет, направленный на развитие инфраструктуры, а также приверженность сохранению языка и культуры инуитов и их права принимать решения на местном уровне», — отметили они.

Ранее США обвинили Данию в оккупации Гренландии.