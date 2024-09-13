Спор Шольца с оппозицией из-за мигрантов в Германии становится все острее

РИА «Новости»: в ФРГ обострился спор между Шольцем и оппозицией из-за мигрантов

В Германии обострился спор между оппозиционной партией ХДС (Христианско-демократический союз) и канцлером Олафом Шольцем из-за новых мер, принятых в отношении мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Власти страны в сентябре ужесточили контроль на границах из-за прибытия большого числа беженцев. Но представители партии ХДС потребовали полностью отказаться от приема мигрантов, пытающихся въехать через третьи страны.

«Если за два дня прибывает столько же, сколько депортируется за месяц, проблема продолжит углубляться», — заявил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Шольц отказался так кардинально менять миграционную политику, после этого переговоры по этому вопросу в бундестаге прервали по инициативе ХДС. Мерц, покидая здание правительства, заявил, что предлагаемые властями решения неадекватны.

Ранее Шольц заявил, что полиция Германии будет выдворять тех, кто не имеет права оставаться в стране. Усилить меры по депортации канцлер призвал после нападения сирийца в немецком городе Золинген.