Спонсоры демократов заморозили $90 млн, пока партия не заменит Байдена на выборах

Спонсоры Демократической партии США приостановили переводы пожертвований на 90 миллионов долларов пока не заменят действующего президента Джо Байдена другим кандидатом на выборах. Об этом написало издание The New York Times.
Несколько крупных спонсоров поставили на паузу переводы и заняли выжидательную позицию. Доноры демократов хотят понимания, кто станет кандидатом от партии вместо Байдена. Газета указала, что это стало самым явным примером последствий слабого выступления нынешнего президента на дебатах с прошлым.
Во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган Байден «сбросил» свой возраст наполовину. Он заявил, что ему 41 год, а «альтернатива — не такая уж альтернатива».