Спонсоры демократов заморозили $90 млн, пока партия не заменит Байдена на выборах

NYT: доноры демократов заморозили $90 млн, пока Байден не выйдет из гонки

Фото: РИА «Новости»

Спонсоры Демократической партии США приостановили переводы пожертвований на 90 миллионов долларов пока не заменят действующего президента Джо Байдена другим кандидатом на выборах. Об этом написало издание The New York Times.

Несколько крупных спонсоров поставили на паузу переводы и заняли выжидательную позицию. Доноры демократов хотят понимания, кто станет кандидатом от партии вместо Байдена. Газета указала, что это стало самым явным примером последствий слабого выступления нынешнего президента на дебатах с прошлым.

Во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган Байден «сбросил» свой возраст наполовину. Он заявил, что ему 41 год, а «альтернатива — не такая уж альтернатива».

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте