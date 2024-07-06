Спонсоры демократов предложили заплатить за уход Байдена

Группа спонсоров Демократической партии заявила о готовности пожертвовать два миллиона долларов, если действующий президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Об этом написала газета Washington Post .

«Бывший генеральный директор Intuit и PayPal Билл Харрис сказал, что он возглавляет небольшую группу спонсоров демократов, которые пообещали два миллиона долларов, чтобы помочь профинансировать президентские дебаты среди потенциальных кандидатов, если президент Байден решит выйти из гонки», — говорится в статье.

По информации журналистов, указанная группа не выступает за конкретного кандидата на замену Байдена.

В то же время Харрис назвал вице-президента США Камалу Харрис «сильным кандидатом». Бизнесмен добавил, что начал действовать из-за слабого выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее в американском Конгрессе призвали Байдена ответить, как он собирается выигрывать предстоящие президентские выборы.