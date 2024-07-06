«Каков план?». В Конгрессе призвали Байдена к ответу в преддверии выборов

В Конгрессе США призвали действующего американского президента Джо Байдена объяснить, как он собирается победить на выборах в ноябре этого года. Об этом рассказал конгрессмен-демократ Скотт Питерс в интервью Fox News .

Политик заявил, что команда Байдена неправильно повела себя после его провальных дебатов с Дональдом Трампом.

«Нам нужен был толчок, но мы его не получили. И команда [Байдена], на мой взгляд, была очень самонадеянной в своем ответе», — отметил Питерс.

Конгрессмен добавил, что они хотят знать, как команда Байдена планирует победить на предстоящих выборах. Если же у них нет такого плана, то, по его словам, им нужно двигаться в другом направлении

Политик напомнил, что еще до неудачных дебатов у Байдена были плохие рейтинги в колеблющихся штатах. При этом именно они часто определяют результат голосования.

После неудачных дебатов Байдена с Трампом в политических кругах США начали активно обсуждать его возможную замену на выборах президента. Но действующий глава государства уверяет, что не собирается выбывать из предвыборной гонки.