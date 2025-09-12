«Спонсор протестов». Трамп объявил о расследовании деятельности Сороса по закону RICO

Президент США Дональд Трамп назвал финансиста и крупного спонсора Демократической партии Джорджа Сороса спонсором протестов. Американский лидер в интервью Fox News заявил, что деятельность бизнесмена и его сети будут расследоваться по закону RICO.

«И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома напомнил про протестующих, которые мирно противостояли ему в ресторане в Вашингтоне на этой неделе. Он допустил, что эти люди «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей».

При этом Трамп не стал вдаваться в подробности. Пока неизвестно, о каком еще члене семьи Сороса идет речь.

Закон был принят в 1970 году для борьбы с организованной преступностью. В частности, он устанавливает более строгую персональную ответственность за легализацию незаконно заработанных средств.

Известно, что Алекс Сорос, один из сыновей финансиста, является активным сторонником демократов. Он возглавляет совет директоров фонда «Открытое общество»*.

Слова Трампа прозвучали на фоне его заявлений о намерении продолжить расследование в отношении политических противников после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта.

*Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations, признан в России нежелательной организацией.