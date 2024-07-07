«Спокойствие и тишина». Лукашенко предложил россиянам и украинцам купить дачи в Белоруссии

Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в белорусских селах

Фото: РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил друзьям из России и Украины покупать землю в «неперспективных» белорусских селах. Об этом он сказал на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области. Его слова передало БелТА.

«Подумайте над моим предложением о покупке <…> за копейки небольших участков», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что средние и малые деревни в Белоруссии не должны исчезнуть. По мнению Лукашенко, россияне и украинцы могли бы построить дачи в таких «чудо местах» и приезжать туда «за спокойствием и тишиной».

Ранее Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить Белоруссию. Он поблагодарил США за помощь в восстановлении республики после Второй мировой войны и устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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