«Спокойствие и тишина». Лукашенко предложил россиянам и украинцам купить дачи в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил друзьям из России и Украины покупать землю в «неперспективных» белорусских селах. Об этом он сказал на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области. Его слова передало БелТА .

«Подумайте над моим предложением о покупке <…> за копейки небольших участков», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что средние и малые деревни в Белоруссии не должны исчезнуть. По мнению Лукашенко, россияне и украинцы могли бы построить дачи в таких «чудо местах» и приезжать туда «за спокойствием и тишиной».

Ранее Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить Белоруссию. Он поблагодарил США за помощь в восстановлении республики после Второй мировой войны и устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.