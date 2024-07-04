Лукашенко в День независимости пригласил американцев в Белоруссию

Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости

Фото: РИА «Новости»

Белоруссия всегда ценила контакты с США и помощь, оказанную в восстановлении страны после Второй мировой войны, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он поздравил американцев с Днем независимости, сообщила пресс-служба.

«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения. <…> Сердечно приглашаем в Беларусь», — сказал он.

Лукашенко поблагодарил американцев за помощь в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении и устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС на Украине. Он сказал, что Белоруссия всегда считала важными конструктивные контакты с США, и пожелал жителям страны безоблачного неба.

Прежде Лукашенко обвинял США в развязывании конфликта на Украине и предостерегал НАТО от столкновения с Россией. Президент заявлял о риске третьей мировой войны.

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