«Spirit 1300, поверните немедленно!» Как пассажирский самолет едва не влетел в борт Трампа

Bloombeg: самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским бортом Spirit

Авиадиспетчер в Нью-Йорке в резкой форме обратился к пилотам пассажирского самолета авиакомпании Spirit Airlines, который сблизился на опасное расстояние с «Бортом № 1», перевозившим американского лидера Дональда Трампа в Лондон. Об этом сообщил Bloomberg .

Диспетчер попытался предупредить экипаж Spirit об изменении курса, но не получил ответа на первое сообщение. После повторной команды снова обратился к коллегам, но уже громче.

«Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо. Немедленно!» — крикнул он.

Когда пилоты подтвердили изменение маршрута, диспетчер указал на причину беспокойства, имея в виду президентский самолет.

«Spirit 1300, борт слева от вас в восьми милях. 747-й. Уверен, вы видите, кто это», — подчеркнул диспетчер.

Далее он бросил резкое замечание: «Будьте внимательны! Оторвитесь от своего айпада».

Запись разговора выложили в интернете, она вызвала бурное обсуждение. По данным журналистов, самолеты оставались на расстоянии нескольких миль друг от друга и не нарушали установленных порогов безопасности, прямой угрозы столкновения не было. Реакция диспетчера говорит о нарушении протокола со стороны пилотов Spirit.

Ранее Трамп иронично отреагировал на сообщения о неполадках с самолетом, в котором летала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По его словам, политика просто лишили возможности пользоваться телефоном.