Критика Евросоюза со стороны президента Украины Владимира Зеленского подтвердила его безвыходное положение. Так высказался находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт.

«Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы», — сказал он, комментируя слова главы киевского режима о бездействии Европы.

Журналист отметил, что Зеленский не ориентируется в сложностях механизма принятия решений внутри ЕС и что эти процедуры намного сложнее, чем внутри Украины. Он добавил, что без поддержки Европы для Киева все было бы намного хуже.

«Нужно взять себя в руки», — резюмировал Хебештрайт.

На прошлой неделе украинский президент выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он обвинил европейских партнеров в том, что они, по его мнению, слишком много обсуждают ситуацию, но действуют недостаточно решительно.