В Минобороны Франции заявили, что Зеленский может себе позволить критиковать ЕС

Министр-делегат при Минобороны Франции Алис Рюфо фактически вступилась за Владимира Зеленского после его резких высказываний в адрес Европы, заявив, что украинский президент «может себе это позволить». Об этом она рассказала в интервью изданию Tribune Dimanche .

«По сути, он публично начинает с европейцами стратегический разговор о том, как Европа может стать сильнее в мире. Он может себе это позволить», — подчеркнула Рюфо.

Речь идет о выступлении Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он обвинил европейских партнеров в том, что они, по его мнению, слишком много обсуждают ситуацию, но действуют недостаточно решительно, а также призвал увеличить поддержку Украины. При этом он раскритиковал позицию отдельных государств ЕС, заявляющих о приоритете внутренних социальных расходов перед дальнейшим финансированием боевых действий.

По словам Рюфо, Зеленский сознательно идет на публичный разговор с европейскими партнерами.

В Кремле заявления украинского лидера подверглись жесткой критике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев, по его словам, демонстрирует готовность вступать в конфликт даже с теми странами, которые оказывают ему поддержку.