Спикер парламента Ирана Галибаф занял новый пост

Спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа назначили специальным представителем Ирана по делам Китая. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim .

По информации источника, Галибаф возьмет на себя функции координатора связанных с Китаем различных секторов страны.

Пост спикера меджлиса Галибаф занимает с 2020 года. До него эту обязанность исполняли Али Лариджани и Абдолреза Рахмани Фазли.

Галибаф имеет звание генерал-майора и докторскую степень по политической географии. В 1996 году его назначили командующим ВВС Корпуса стражей Исламской революции, затем он работал главой полиции страны, после чего продолжил карьеру в качестве представителя президента Мохаммада Хатами и мэра Тегерана.

За политическую карьеру Галибаф четыре раза баллотировался в президенты Ирана. На досрочных выборах в 2024 году он не прошел во второй тур, победу одержал Масуд Пезешкиан.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты надеются убедить Китай занять активную позицию по Ирану.