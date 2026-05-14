Рубио заявил, что США надеются убедить Китай занять активную позицию по Ирану

Американская делегация во время визита в КНР попытается убедить китайскую сторону принять более активную позицию по Ирану. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы добиться от Ирана отказа от того, что они сейчас делают и пытаются сделать в Персидском заливе», — подчеркнул Рубио

Президент Трамп с американской делегацией находятся в Китае, где 14 и 15 мая проведут встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду в Пекине. Вместе с Трампом в Китай прибыли основатель SpaceX Илон Маск и глава китайской Nvidia Дженсен Хуанг.

Основное внимание стороны уделят торгово-экономическим отношениям между двумя странами, а также ключевым вопросам мировой повестки. В том числе делегации также могут обсудить ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня.