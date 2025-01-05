Спикер парламента Индонезии заявила, что прилетит в Россию

Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани хочет посетить Россию. Об этом политик заявила в беседе с РИА «Новости» .

«Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве», — сказала она.

Махарани подчеркнула, что обмены и визиты между законодательными представительными собраниями двух стран проводят регулярно. Кроме того, парламенты России и Индонезии создали специальные группы двустороннего дружеского сотрудничества.

«Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций», — добавила политик.

Ранее экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри охарактеризовала Путина одной фразой. Она назвала главу России сильным лидером и сказала, что гордится полученной от него в 2021 году Звездой Дружбы.