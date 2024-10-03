Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в стране. Он утвердил документ, несмотря на отказ президента Саломе Зурабишвили.

По словам Папуашвили, основой закона являются здравый смысл, исторический опыт, а также христианские и европейские ценности.

«Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии», — отметил он в соцсети Facebook**.

Папуашвили предположил, что принятие документа вызовет критику со стороны других стран. Несмотря на это, закон защитит права всех граждан Грузии, а также свободу выражения мнений, добавил спикер парламента. Он рассказал, что за заявлениями Зурабишвили, выступавшей против документа, стояли антинациональные оппозиционеры, «которые не осмелились открыто высказать свое мнение».

Грузинский парламент в окончательном чтении принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды в сентябре. Документ запрещает проводить агитацию в поддержку ЛГБТ* и смены пола, а также показ интимных однополых сцен в телеэфирах.