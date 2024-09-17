Парламент Грузии проголосовал за запрет ЛГБТ-пропаганды

Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Об этом сообщило РИА «Новости» .

За запрет проголосовали 84 депутата из 150 входящих в парламент, при этом оппозиционные партии проигнорировали заседание. Теперь он поступит на подпись президенту.

Если закон примут, в Грузии больше нельзя будет проводить агитацию в поддержку ЛГБТ* и смены пола, соответствующие медицинские операции, в телеэфирах запретят показ интимных однополых сцен, а в кинотеатрах их будут показывать с возрастными ограничениями.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что руководство Грузии понимает вред от ценностей либеральной демократии и осознает свою национальную и религиозную идентичность.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.