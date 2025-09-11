Белый дом оцепили после убийства Чарли Кирка

WP: вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка

Белый дом в США оцепили после убийства активиста и основателя Turning Point Чарли Кирка в университете штата Юта. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности», — отметили в публикации.

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить американские флаги по всей стране в честь погибшего в результате покушения активиста и его сторонника Чарли Кирка.

Преступник выстрелил в политика в одном из университетов штата Юта. Кирк получил ранение в шею. Он был жив, но находился в очень тяжелом состоянии.

Позже Трамп сообщил о смерти активиста и выразил соболезнования его семье. Расследованием убийства Кирка занимается департамент общественной безопасности штата Юта совместно с ФБР.

Предпринимать Илон Маск после смерти сторонника президента США Чарли Кирка заявил, что левые в стране представляют собой «партию убийства».