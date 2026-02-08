Спецслужбы США обнаружили «необычный» разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

Спецслужбы США зафиксировали необычный разговор между приближенным к президенту и человеком, связанным с иностранной разведкой. По данным издания The Guardian , глава национальной разведки Тулси Габбард решила утаить эту информацию.

«Крайне секретное коммюнике <…> было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард, но вместо того, чтобы позволить сотрудникам АНБ распространять информацию дальше, она передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс», — написала газета со ссылкой на адвоката информатора.

По словам автора материала, Габбард отдала указание АНБ не публиковать разведданные, а предать их в ее офис. Отчет не раскрыли даже после требования предоставить детали для комитетов конгресса. В офисе главы нацразведки обвинения отвергли, назвав их политическими и необоснованными.

Ранее Габбард обвинили в том, что она настроена «пророссийски». СМИ заявили, что американские власти решили не делиться с союзниками разведывательными данными по переговорам между Россией и Украиной, такой шаг назвали «плохим направлением».