На Западе испугались пророссийского настроя главы нацразведки США

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард настроена «явно пророссийски». Это может подтолкнуть Украину к «невыгодной» сделке с Россией, сообщило американское издание Politico .

«США могут снова использовать обмен разведданными как механизм давления, чтобы подтолкнуть Киев к потенциально невыгодной сделке с Москвой», — написали авторы материала.

По их данным, американские власти решили не делиться с союзниками разведывательными данными по переговорам между Россией и Украиной. Журналисты назвали такой шаг «плохим направлением».

«Говорят, что Габбард настроена явно пророссийски», — добавили представители СМИ.

Также Politico ранее сообщило, что американский лидер Дональд Трамп готов принять условия России по украинскому вопросу.