На Западе испугались пророссийского настроя главы нацразведки США
Politico: глава нацразведки США Габбард настроена пророссийски
Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард настроена «явно пророссийски». Это может подтолкнуть Украину к «невыгодной» сделке с Россией, сообщило американское издание Politico.
«США могут снова использовать обмен разведданными как механизм давления, чтобы подтолкнуть Киев к потенциально невыгодной сделке с Москвой», — написали авторы материала.
По их данным, американские власти решили не делиться с союзниками разведывательными данными по переговорам между Россией и Украиной. Журналисты назвали такой шаг «плохим направлением».
«Говорят, что Габбард настроена явно пророссийски», — добавили представители СМИ.
Также Politico ранее сообщило, что американский лидер Дональд Трамп готов принять условия России по украинскому вопросу.