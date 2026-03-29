Спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру

МИД России зафиксировал высокую активность спецслужб США в преследовании граждан страны по всему миру. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы арестов и задержаний российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб», — отметили в дипломатическом министерстве.

В МИД добавили, что силовики США в последнее время буквально активизировали охоту за соотечественниками по всему миру.

В конце 2025 года МИД России также выносил предупреждение для россиянок. Тогда в Штатах участились случаи задержания женщин по обвинениям в якобы похищении детей, рожденных от американских граждан.

Как отмечали в ведомстве, правоохранительные органы не останавливали даже документы, в которых стоит прочерк в графе «отец». Соотечественниц просили учитывать это при планировании международных поездок.