Россиян предупредили об опасности поездок в США из-за угрозы задержания

Россиян — и в первую очередь россиянок — предупредили об угрозах при поездках в США и рекомендовали по возможности воздерживаться от них. Заявление опубликовали на сайте МИД .

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время на территории США все чаще стали задерживать россиянок, обвиняя их в похищении детей, рожденных от американцев. При этом правоохранителей не останавливают даже документы, в которых в графе «отец» может стоять прочерк — МИД привел такой пример, не называя имени задержанной.

«По большому счету, если называть вещи своими именами, речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери», — заявили в министерстве.

Сотрудники консульства контактируют с американской стороной, чтобы оказать задержанной необходимую помощь.

В начале октября в Сингапуре задержали россиянина по запросу американской стороны. Его обвинили в кибермошенничестве и будут добиваться экстрадиции.