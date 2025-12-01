Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетит Москву 1 декабря

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву 1 декабря, 2 декабря встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство France Presse .

«Уиткофф направится в Москву в понедельник <…> переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник», — заявили журналисты.

Сам Трамп отмечал до этого, что его специальный посланник встретится с президентом России «когда-то на неделе». Также информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио прокомментировал визит Уиткоффа в Москву. По его словам, российская сторона должна участвовать в обсуждении украинского кризиса. Поездка спецпосланника станет частью этой работы. Над мирным планом США еще предстоит проделать много работы.