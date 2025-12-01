Рубио раскрыл цель поездки Уиткоффа в Москву

По его словам, Россия должна участвовать в обсуждении ситуации вокруг Украины, и визит Уиткоффа станет частью этой работы. Рубио отметил, что над американским планом мирного урегулирования еще предстоит проделать большой объем работы.

Он подчеркнул, что вопросы остаются сложными, меняющихся факторов много, а в процесс обязательно должна быть вовлечена и российская сторона. Госсекретарь добавил, что визит Уиткоффа в Москву намечен на текущую неделю и что контакты с Россией поддерживаются в разных форматах, что позволяет США лучше понимать ее позицию.

Ранее Рубио развеял надежды Украины после переговоров. Он констатировал, что работы по урегулированию украинского кризиса предстоит еще много.