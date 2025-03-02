Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у нет информации о переговорах по перезапуску газопровода «Северный поток — 2». Так он прокомментировал газете Financial Times публикацию о том, что команда президента США Дональда Трампа рассматривает сделку с Россией по восстановлению работы газопровода, получившего серьезные повреждения из-за подрывов.

Прямую речь пресс-секретаря президента России авторы материала не привели.

По информации издания, на переговорах настаивает бывший генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Один из консорциумов инвесторов уже разработал план сделки с «Газпромом» на период после возможного снятия антироссийских санкций, отметила газета.

Источник FT допустил, что Белый дом может использовать проект в качестве актива для мирных переговоров по конфликту на Украине. Европейские чиновники рассказали газете, что несколько лидеров стран Евросоюза выразили обеспокоенность в связи с этим.

«Газпром» отказался давать комментарии FT, а Варниг подчеркнул, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса».