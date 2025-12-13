WSJ: США провели операцию по задержанию шедшего в Иран судна с военным грузом

Американский спецназ в ноябре пресек попытку доставки военного груза из Китая в Иран. Корабль задержали в акватории Индийского океана, сообщила газета The Wall Street Journal .

Источники издания рассказали, что военные изъяли с торгового судна груз, который предназначался для иранского военно-промышленного комплекса, в том числе для разработки ракетных систем. По данным американской разведки, заказчиком перевозки являлись организации из Ирана, занимающиеся закупкой компонентов для ракетно-космической отрасли.

Спецназовцы высадились на корабль в нескольких сотнях миль от побережья Шри-Ланки. После изъятия груза судну разрешили продолжить движение.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект о выходе страны из блока НАТО. Конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил покинуть альянс, потому что пребывание в нем противоречит национальным интересам безопасности. По его словам, объединение является пережитком холодной войны, втягивающим США в зарубежные конфликты.