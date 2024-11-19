Спецназ разогнал палаточный лагерь протестующих в центре Тбилиси

Силы специальных подразделений спецназа МВД Грузии разогнали палаточный лагерь протестующих возле здания государственного университета в центре Тбилиси. Об этом сообщил телеканал «Мтавари Архи» .

Бойцы разобрали баррикады, которые митингующие установили около дороги, а также координировали эвакуацию машин, блокировавших движение по дорогам.

Таким образом, правоохранители расчистили проспект Чавчавадзе и оттеснили демонстрантов к проспекту Меликишвили, где сейчас находится штаб лидеров оппозиции.

Активисты оппозиционной «Коалиции за перемены» в ночь на 18 ноября установили порядка 30 палаток у здания государственного университета под руководством Ники Гварами. Они объявили о переходе протеста на новый этап борьбы за отмену итогов парламентских выборов, которые они назвали полностью сфальсифицированными.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к новым выборам в стране после победы партия «Грузинская мечта».