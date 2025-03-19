Спецназ окружил штаб-квартиру ЦРУ после проникновения мужчины с оружием

Полицейские и спецназ окружили штаб-квартиру ЦРУ после проникновения в здание вооруженного мужчины. Об этом сообщило издание The Sun .

По информации издания, мужчина прошел в здание и несколько раз выстрелил в воздух. ЧП произошло через несколько часов после рассекречивания документов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди.

Входы и выходы из здания заблокировали, дороги вокруг него закрыли для движения.

В ведомстве подтвердили информацию о вооруженном мужчине, но подробностей не сообщили. Очевидцы сообщили, что на место происшествия приехало много машин полиции, военных и пожарных.

Президент США Дональд Трамп поставил перед собой задачу убрать конспирологическую составляющую из дела об убийстве 35-го американского лидера Джона Кеннеди.