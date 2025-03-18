Борьба с конспирологией? Что даст Трампу обнародование документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп поставил перед собой задачу убрать конспирологическую составляющую из дела об убийстве 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Также он попытается с помощью рассекреченных документов показать роль государственных органов в расследовании.

С убийством Кеннеди связывали ЦРУ, губернатора Техаса и ВПК

Загадочное убийство Кеннеди вновь оказалось в центре внимания после того, как Трамп пообещал обнародовать 80 тысяч страниц документов по делу.

«Собраны десятки томов доказательств, свидетельств, но после убийства Ли Харви Освальда эти материалы были засекречены на неопределенный срок», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров.

В результате в Сети появилось не менее десятка различных версий того, как именно погиб Кеннеди. Некоторые из них подразумевают, что к преступлению оказались причастны государственные структуры.

По словам Петрова, никто не знает, сколько именно существует томов по расследованию этого громкого убийства.

«Сейчас будут рассекречиваться те документы, которые должны были обнародовать при Бараке Обаме. Частично их рассекретил Джо Байден, но в результате он остановился», — добавил он.

Историк предположил, что Трамп опубликует документы с опросами свидетелей.