Борьба с конспирологией? Что даст Трампу обнародование документов об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп поставил перед собой задачу убрать конспирологическую составляющую из дела об убийстве 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Также он попытается с помощью рассекреченных документов показать роль государственных органов в расследовании.
С убийством Кеннеди связывали ЦРУ, губернатора Техаса и ВПК
Загадочное убийство Кеннеди вновь оказалось в центре внимания после того, как Трамп пообещал обнародовать 80 тысяч страниц документов по делу.
«Собраны десятки томов доказательств, свидетельств, но после убийства Ли Харви Освальда эти материалы были засекречены на неопределенный срок», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров.
В результате в Сети появилось не менее десятка различных версий того, как именно погиб Кеннеди. Некоторые из них подразумевают, что к преступлению оказались причастны государственные структуры.
По словам Петрова, никто не знает, сколько именно существует томов по расследованию этого громкого убийства.
«Сейчас будут рассекречиваться те документы, которые должны были обнародовать при Бараке Обаме. Частично их рассекретил Джо Байден, но в результате он остановился», — добавил он.
Историк предположил, что Трамп опубликует документы с опросами свидетелей.
Мне кажется, Трамп будет рассекречивать те документы, которые показывают, что здесь ни губернатор Техаса, ни военно-промышленный комплекс, ни ЦРУ прямого или косвенного участия не принимали
Александр Петров
главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН
Также он не исключил, что следователи даже спустя прошедшие десятилетия установят личности убийц.
«Обнародование может создать прецедент, который может повлечь за собой расследование других сюжетов», — допустил историк.
По его мнению, весь комплекс не будут рассекречивать еще долгое время. Вполне возможно, что все архивы обнародуют лет через 50.
Убийство Кеннеди: кого подозревали
Кеннеди убили 2 ноября 1963 года в городе Даллас. Глава государства получил смертельное огнестрельное ранение, когда вместе с супругой ехал в лимузине по Элм-стрит. Специалисты установили, что нападавший стрелял в Кеннеди из винтовки.
Главным подозреваемым по делу об убийстве проходил Ли Харви Освальд, но его застрелили через два дня после задержания. Следствие установило, что он долгое время жил в Советском Союзе и работал токарем в Минске.
Смерть Освальда спровоцировала появление многочисленных версий о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди. В гибели американского лидера подозревали нефтяных магнатов, представителей военно-промышленного комплекса и сотрудников американских госструктур.