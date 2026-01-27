Спецназ Китая усилил меры безопасности в Пекине после ареста двух генералов

Спецназ Китая занял площадь Тяньаньмэнь и Запретный город в Пекине

Бойцы специального подразделения Министерства внутренних дел Китая развернулись на площади Тяньаньмэнь и в районе Запретного города в Пекине. Кадры с проездом военной техники разместили в социальной сети X.

Пользователи не исключили, что причиной усиления охраны стал арест заместителя председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальника объединенного штаба этой структуры Лю Чжэньли.

Власти Китая не дали никаких официальных комментариев по поводу усиления охраны и ввода войск в столицу.

Также появилась неподтвержденная информация, что из государственной социальной сети Weibo удалили все официальные аккаунты военных ведомств.

В комментариях авторам панических сообщений объяснили, что усиление мер безопасности в конце января в центре Пекина происходит каждый год ввиду начала сессий законодательного парламента Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Силовое усиление сохранится до конца марта.

По официальной версии, причиной ареста генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли стали «дисциплинарные нарушения и предание доверия Центрального комитета Компартии и Центрального военного совета». За такими формулировками скрываются коррупционные преступления.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что Чжана Юся обвинили в передаче США государственных тайн, связанных с ядерным оружием. По словам журналистов, показания на него дал бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь, уже находящийся под арестом.