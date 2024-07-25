Специалисты узнали, как космический беспилотник Китая поможет в военных действиях

Разработанному в Китае беспилотному многоразовому космическому аппарату нашли военное применение. Об этом сообщил агентству Reuters преподаватель кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете Марко Лангбрук.

«Очевидно, что у него есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя», — сказал он.

По его словам, еще беспилотник может дозаправлять спутники.

В мае этого года Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8». Она стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Чанъэ-6». Аппарату нужно доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.

До этого Китай вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Так специалисты узнают действие алгоритмов ИИ в невесомости, а также получат возможность создания удаленной платформы системы связи.