Специалист по чтению по губам рассказал, о чем говорили Маск и Трамп

Daily Mail: на панихиде по Кирку Трамп признался Маску, что скучал по нему

Президент США Дональд Трамп на панихиде по консерватору Чарли Кирку сказал американскому миллиардеру Илону Маску, что скучал по нему. Об этом заявил эксперт по чтению по губам Николу Хиклинг, сообщило издание Daily Mail .

По словам специалиста, глава государства спросил у бизнесмена, как обстоят дела. Потом он сказал: “Илон, я слышал, ты хотел пообщаться”. На это миллиардер пожал плечами.

Потом Трамп опять обратился к бизнесмену и предложил наладить отношения. Тот ответил кивком. После этого американский лидер взял его за руку и отметил, что скучал.

Предприниматель намекнул, что восстановил отношения с главой Белого дома. Он опубликовал в соцсети Х пост с кадром, на котором говорил с президентом.

Прощание с Кирком прошло 22 сентября на спортивной арене State Farm в штате Аризона. Маск и Трамп находились рядом.