Спецборт МЧС доставил из Египта в Россию 84 покинувших Израиль человека

Из Египта в Россию специальным бортом доставили 84 человека, покинувших Израиль. В их числе — 38 детей, сообщила пресс-служба МЧС .

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Египта российских граждан», — рассказали в министерстве.

Спецборт приземлился в аэропорту Жуковский, в самолете находились дипломатические работники и члены их семей, служащие в Израиле. Ранее они прибыли в Шарм-эль-Шейх через сухопутную границу.

Утром 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, атаковав его территорию. Республика предприняла ответные действия.

В ночь на 2 марта началась новая волна ударов ЦАХАЛ по центру Тегерана. Сирены также зазвучали и в нескольких районах на севере Израиля.