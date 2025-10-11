Спасатели не нашли выживших при взрыве на оборонном заводе в Теннесси

Шериф Дэвис заявил, что при взрыве на оборонном заводе в Теннесси выживших нет

Занятые разбором завалов уничтоженного взрывом завода Accurate Energetic Systems в штате Теннеси не нашли ни одного выжившего и начали извлекать останки погибших для последующей экспертизы. С таким заявлением выступил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Назвать точное число погибших он отказался, заявив, что данные появятся после идентификации останков.

«Более 300 человек обследовали почти каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего», — привел заявление шерифа телеканал NBC News.

Дэвис подчеркнул, что окончательная причина детонации пока неизвестна, поэтому рассматриваются все версии, включая злонамеренные действия. По оценке шерифа, расследование займет не одну неделю.

Взрыв на заводе Accurate Energetic Systems в штате Теннесси прогремел в минувшую пятницу, 10 октября. Детонация полностью разрушила здание и вызвала мощный пожар.

По данным местной полиции, после взрыва пропавшими без вести числятся 18 местных жителей.