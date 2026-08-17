Спасатели нашли вещи альпинистов, пропавших в горах Киргизии

Спасатели нашли личные вещи альпинистов, пропавших в горах Киргизии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского МЧС.

«В ходе поисковых работ, проведенных 16 августа 2026 года, была обнаружена обувь, принадлежавшая альпинистам. Ранее в ходе поисковых работ также были обнаружены их рюкзак, спальный мешок и другие личные вещи», — заявили в ведомстве.

Как сообщил председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания Александр Годлевский, тела пропавших в Киргизии нашли, но не опознали. Обстановка в этих местах тяжелая из-за погодных условий. К останкам не смогли спуститься.

Накануне на сайте, созданном родственниками пропавших для поддержки поиска, сообщили, что тела альпинистов из Белоруссии и Литвы увидели на снимках с беспилотника в горах Киргизии.