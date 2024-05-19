Оперштаб Красного Полумесяца опроверг информацию о найденном вертолете Раиси | 360°

19 мая 2024, 21:20
Оперштаб Красного Полумесяца опроверг информацию о найденном вертолете Раиси
В СМИ поступила информация, что спасатели обнаружили потерпевший крушение вертолет, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Однако оперштаб Красного Полумесяца опроверг эти данные, сообщило РИА «Новости».
О найденном вертолете сообщил ранее телеканал Press TV. Журналисты указали, что президентский борт обнаружили спасатели.
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Известно, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.
Два вертолета сопровождения благополучно прилетели в пункт назначения. К поискам пропавшего президентского вертолета присоединились иранские военные.
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Авиакатастрофы
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Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
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