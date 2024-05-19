Два вертолета из кортежа Раиси достигли места назначения | 360°

Мир 19 мая 2024, 18:42 Два вертолета из кортежа Раиси достигли места назначения Press TV: два вертолета из кортежа президента Ирана прилетели в Тегеран РИА «Новости»

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Кортеж президента Ирана Эбрахима Раиси состоял из трех вертолетов, два из них успешно долетели до точки назначения — Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Воздушное судно, на котором находился иранский лидер, совершило аварийную посадку в провинции Восточный Азербайджан. Остальные вертолеты продолжили путь.

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«Два других вертолета с некоторым числом министров и чиновников благополучно достигли пункта назначения», — отметили в издании.

Ранее агентство IRNA обнародовало видеозаписи со спасательно-поисковой операцией, в ней участвовали 20 спасательных отрядов. В вертолете, помимо президента, также находились министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян и местные чиновники. Поиски осложнились из-за густого тумана, сильно повлиявшего на видимость.