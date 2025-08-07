Спасатели экстренно эвакуировали туристов из моря в Бодруме из-за акул

Shot: акулы подплыли к берегу в Бодруме, спасатели вывели туристов из моря

В Бодруме к берегу подплыли акулы. Спасатели срочно вывели всех отдыхающих из воды, сообщил Telegram-канал Shot .

По словам россиян, спасатели заметили акул рядом с купающимися с помощью дрона. Туристы на берегу ждали, пока хищники уплывут. Позже отдыхающие вернулись в воду, несмотря на опасность.

Этим летом в турецкой Аланье тоже наблюдали акул.

Акулы стали чаще нападать на туристов в Турции. Как сообщила газета Hurriyet, нашествие хищниц происходит из-за недостатка кислорода на глубине.

Ихтиолог Хакан Кабасакал рассказал, что виды Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus из-за загрязнения воды не могут дышать и поднимаются с глубины на мелководье, где отдыхают люди.