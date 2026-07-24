SpaceX перенесла испытательный запуск Starship на 24 июля

Американская компания SpaceX в очередной раз отложила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Об этом компания сообщила в соцсети Х .

«Из-за погодных условий 13-й испытательный полет Starship назначен на пятницу, 24 июля. Основная цель испытательного полета — получить четкие снимки теплозащитного экрана Starship с земли во время полета при повышенном динамическом давлении при взлете, что невозможно при нынешних погодных условиях», — заявили в компании.

В SpaceX заявили, что по прогнозам погода в пятницу будет подходящей для запуска. Запуск изначально планировался на 16 июля, однако в последний момент его перенесли на 23 июля. Причиной переноса стал инцидент на старте — двигатели не запустились. Пресс-служба SpaceX заявила, что перед запуском двигателей на ускорителе сработала команда остановки.