Сожгли остановки и разграбили дома: россиянин рассказал об акциях протеста в Индонезиии

Живущий в Джакарте россиянин рассказал о бушующих беспорядках в Индонезии

Массовые протесты охватили Индонезию после решения депутатов ввести для себя дополнительные льготы и привилегии. Акция протеста рабочих переросла в масштабные беспорядки с поджогами и разграблением домов политиков, бежавших из страны. Об этом 360.ru рассказал живущий в Джакарте россиянин.

Он подчеркнул, что пик беспорядков пришелся на четверг. По его словам, участники протестного митинга проявили себя как вандалы.

«Центральная часть города перекрыта. Частично сожжены остановки метро и автобусов. Рестораны, больницы и магазины в этих районах попросили клиентов и работников не выходить на улицу», — пояснил россиянин.

Мужчина добавил, что сам живет в удаленном от центра районе, где достаточно спокойно. Главная проблема сейчас в том, что сервисы доставок работают по два часа, потому что большая часть сотрудников ушла на забастовки, а цены на такси выросли в три-пять раз.

«Волнения не только в Джакарте, но и по всей стране. В Бандунге сожгли дом правительства. На Бали тоже протесты», — подчеркнул он.

По словам эмигранта, беспорядки усилились после того, как полицейские убили одного из курьеров, принимавших участие в протестной акции.

Он отметил, что часть политиков сбежала из страны, а их дома разграбили протестующие. Остальные депутаты принесли извинения людям.

По данным агентства Reuters, общее число погибших в ходе протестов в Индонезии выросло до пяти человек. Президент страны Прабово Субианто отказался от поездки в Китай и объявил, что депутаты отменят принятый закон о льготах.

Глава государства подчеркнул, что отдал приказ военным и полиции жестко пресекать все беспорядки и случаи мародерства. Субианто предупредил, что все вандалы пойдут под суд по обвинениям в государственной измене.

В минувшую пятницу, 30 августа, на фоне масштабных акций протеста и беспорядков в Джакарте перестали работать платные дороги и метро. Для предотвращения дальнейшего вандализма в город ввели войска.