Военкор Яремчук обнаружил рекламу поставщика техники для ВСУ в видео Собчак

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у создателя техники для Вооруженных сил Украины. На это обратил внимание военный корреспондент Александр Яремчук в своем Telegram-канале.

Военкор написал, что телеведущая пообщалась с Улугбеком Максумовым, когда снимала видео про жизнь в Дубае. В ролике Собчак его представили, как владельца группы компаний «Аксум» по строительству бронированных автомобилей и лодок в ОАЭ.

«Бронеавтомобили Inkas Titan-S Максумова ранее неоднократно были замечены на Киевском, Лиманском и Бахмутском направлениях», — отметил Яремчук.

В своем посте он задался вопросом, известно ли Собчак, кого она рекламирует.

Ранее Украина передала Германии секретный список, в котором оказались системы ПВО, бронетехника и средства радиоэлектронной борьбы на миллиарды евро. Киевский режим запросил у союзника установки IRIS-T, 1000 минозащищенные автомобили и 200 внедорожников.