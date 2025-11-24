Созданный Маском DOGE фактически прекратил работу

Департамент государственной эффективности США (DOGE) больше не работает, его функции передали другому подразделению. Об этом сообщило агентство Reuters .

Функционал DOGE частично взяло на себя управление кадровой службы США (OPM), рассказал его директор Скотт Купор. Он заявил, что созданной предпринимателем Илоном Маском структуры больше не существует.

По данным Reuters, DOGE фактически прекратил свою работу за восемь месяцев до окончания его мандата и перестал быть «централизованной организацией».

Ранее газета The Washington Post раскрыла данные о доходах Маска, учитывая его премию от Tesla. По подсчетам издания, предприниматель в ближайшие 10 лет будет зарабатывать ежегодно больше, чем все вместе взятые учителя начальных школ в США.

В среднем в год он получит 100 миллиардов долларов. Общий доход 1,4 миллиона учителей средних школ за 2024 год составил 97 миллиардов долларов. Сравниться с предпринимателем в доходе за год смогли 3,2 миллиона кассиров.