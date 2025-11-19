Годовая зарплата Илона Маска превысит доход всех учителей начальных школ в США

WP: Маск будет получать в год больше, чем все учителя начальных школ в США

Основатель Tesla Илон Маск в результате получения премии в один триллион долларов в ближайшие 10 лет будет зарабатывать ежегодно больше, чем все вместе взятые учителя начальных школ в США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Журналисты подсчитали, что в среднем Маск получит 100 миллиардов долларов в год. В США примерно 1,4 миллиона учителей средних школ, общий доход которых за 2024 год составил 97 миллиардов долларов.

Кроме того, за прошлый год 917 кадровых сотрудников в США вместе заработали на 27 миллиардов меньше, чем Маск. Сравниться с предпринимателем в доходе за год смогли 3,2 миллиона кассиров.

Ранее акционеры Tesla проголосовали за выплату Маску премии в один триллион долларов, план рассчитан на 10 лет. Это самая крупная премия в истории США.

Также Маск первым в истории достиг состояния 500 миллиардов долларов.